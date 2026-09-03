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Bentley показал изображения самого мощного в своей истории электрокроссовера Torcal

Bentley показал изображения самого мощного в своей истории электрокроссовера Torcal

Британский люксовый бренд Bentley подтвердил, что новинка Torcal, построенная на платформе PPE концерна Volkswagen (на которой также базируются электрические Audi и Porsche), станет не только самым мощным серийным автомобилем марки, но и самым быстрым в разгоне, сообщает Carscoops.

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