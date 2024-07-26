«Байер» хочет за Та 40 млн евро, 30 млн стали бы отправной точкой для переговоров. «Бавария» предлагает 20+5 млн

Сообщалось, что мюнхенцы пытаются купить защитника за 20+5 млн евро. Как утверждает Bild, леверкузенцы оценивают 28-летнего футболиста в 40 млн.
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