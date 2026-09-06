Apple снизила цену своей тряпочки в два раза, только вот теперь она стала намного хуже

Фактически это другой продукт Компания Apple недавно неожиданно сразу вдвое снизила цену на свою пресловутую тряпочку Polishing Cloth для протирки дисплеев.
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