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Apple снизила цену своей тряпочки в два раза, только вот теперь она стала намного хуже

Apple снизила цену своей тряпочки в два раза, только вот теперь она стала намного хуже

Фактически это другой продукт Компания Apple недавно неожиданно сразу вдвое снизила цену на свою пресловутую тряпочку Polishing Cloth для протирки дисплеев.

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