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Царьград

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Сколько платят за солдат ВС России в ВСУ: пленный боевик назвал сумму

Сколько платят за солдат ВС России в ВСУ: пленный боевик назвал сумму

Пленный боевик раскрыл, сколько ВСУ платит за каждого убитого и раненого бойца армии России.Военнослужащий ВСУ сдался в плен и раскрыл, сколько Киев платит за каждого русского солдата, взятого в плен или убитого.

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