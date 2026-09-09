Департамент Москвы внедрил систему мониторинга пыльцы по всему городу

Департамент природопользования Москвы во главе с Юлией Урожаевой внедряет систему пыльцевого мониторинга.
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