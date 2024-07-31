Российский рынок пытается расти

Российский рынок открыл торги в среду, 31 июля, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,31% до 2953,77 пункта, индекс РТС прибавил 0,29% до 1077,68 пункта.
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