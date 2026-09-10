Сын Пореченкова, о котором он не знал 19 лет: как Владимир Любимцев стал актёром

Всю жизнь Владимир Любимцев знал имя своего отца, но не знал самого отца. Михаил Пореченков — знаменитый актёр в далёкой Москве, а он — мальчик в Таллине, которого растили бабушка и тётя: мамы не стало, когда ему было шесть лет.