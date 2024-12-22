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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джошуа поздравил Усика с победой: «Уважение Александру»

Джошуа выложил в сториз в соцсетях эмодзи украинского флага, подписав его словом «Уважение». Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей и остался чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

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