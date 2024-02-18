Депутат Гаврилов объяснил запрет на выращивание ипомеи трехцветной

За выращивание на участке ипомеи трехцветной может грозить уголовная ответственность. По соответствующей статье можно получить до двух лет лишения свободы, сообщил RT со ссылкой на комментарий депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии