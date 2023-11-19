Театр абсурда
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Театр абсурда

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Запрет на смартфоны в школах направлен на защиту учителей

Запрет на смартфоны в школах направлен на защиту учителей

Глава Центра образования им. Пинского Сергей Косарецкий: При запрете телефонов в школах уменьшается кибербуллинг @ Павел Лисицын/РИА Новости Tекст: Марина Лемуткина Что могут в данном случае учитель и школа? Как наказать нарушителя? Стоит ли ждать конфликта школы с родителями, вступившимися за ребенка? О главных проблемах, которые возникнут в школах после запрета использования в их стенах мобильных телефонов, газете ВЗГЛЯД рассказал директор Центра общего и дополнительного образования имени А.

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