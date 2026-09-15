В Сатке на шахте «Магнезитовая» погиб рабочий

В Сатке следователем СК возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в шахте. По данным следствия, ЧП случилось вечером 12 сентября при погрузке и выгрузке магнезитовой руды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский не знае...
- Кремль готовит «П...
- ЮГ Глава свердловски...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым