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В Сатке на шахте «Магнезитовая» погиб рабочий

В Сатке на шахте «Магнезитовая» погиб рабочий

В Сатке следователем СК возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в шахте. По данным следствия, ЧП случилось вечером 12 сентября при погрузке и выгрузке магнезитовой руды.

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