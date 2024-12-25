Политика как он...
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Политика как она есть

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Трампу нужна Гренландия

Трампу нужна Гренландия

Ну и что там с Гренландией, кто в курсе? Ее демократия, говорят, под угрозой, и этим сильно озаботились США.

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Комментарии
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N
Nata
И не только! У него еще в прошлом президентстве была мысль установить  на острове ракеты для поражения России. Тогда у него не вышло, кто знает как будет в этот раз.
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9 час.
М
Мария
А кто продавец? Он в курсе?
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8 час.
Галина Чужая
А ему это до одного места дверь.   Напечатает вагон доляров и завалит ими  Датское королевство. Это Дания  сейчас возмущается, а доляры увидят и  сразу  расстелятся  в нижайших поклонах🤣🤣
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5 час.

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