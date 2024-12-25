Ну и что там с Гренландией, кто в курсе? Ее демократия, говорят, под угрозой, и этим сильно озаботились США.
Трампу нужна Гренландия
Комментарии
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N
Nata
И не только! У него еще в прошлом президентстве была мысль установить на острове ракеты для поражения России. Тогда у него не вышло, кто знает как будет в этот раз.
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9 час.
М
Мария
А кто продавец? Он в курсе?
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8 час.
Галина Чужая
А ему это до одного места дверь. Напечатает вагон доляров и завалит ими Датское королевство. Это Дания сейчас возмущается, а доляры увидят и сразу расстелятся в нижайших поклонах🤣🤣
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5 час.
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