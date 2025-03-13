Посол Келин: РФ «с осторожностью» рассмотрит предложение США о прекращении огня

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что российские власти рассмотрят предложение США о прекращении огня на Украине, но акцентировал, что полностью Россия прекратит военные действия только после выполнения всех условий.
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