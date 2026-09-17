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"Динамика заметна": глава Республики Алтай осмотрел стройплощадку ДК в Кош-Агаче

"Динамика заметна": глава Республики Алтай осмотрел стройплощадку ДК в Кош-Агаче

Глава Республики Алтай Андрей Турчак осмотрел стройплощадку дома культуры в селе Кош-Агач. О том, как продвигаются работы, он рассказал в своем канале в MAX.

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