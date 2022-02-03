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«Надо действовать, а не ждать, пока Россия нападет»: сенаторы США разрабатывают превентивные санкции против Москвы

«Надо действовать, а не ждать, пока Россия нападет»: сенаторы США разрабатывают превентивные санкции против Москвы

В Сенате США работают над превентивными санкциями в адрес России из-за ситуации вокруг Украины. В Комитете по иностранным делам уже приблизились к соглашению между демократами и республиканцами по данному законопроекту, рассказала сенатор Джин Шахин.

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