Юнармейцы Петербурга готовятся к параду Победы на Дворцовой

Финальный отбор участников, которые пройдут по площади 9 мая, состоится в конце апреля. Петербургские участники военно-патриотического движения «Юнармия» с понедельника, 11 апреля, начнут тренироваться перед парадом Победы на Дворцовой площади.
Финальный отбор участников, которые пройдут по площади 9 мая, состоится в конце апреля. Петербургские участники военно-патриотического движения «Юнармия» с понедельника, 11 апреля, начнут тренироваться перед парадом Победы на Дворцовой площади.
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