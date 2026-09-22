The Sad Origin Story Of Nathan Fillion's Green Lantern Character Guy Gardner, Explained

Nathan Fillion's Guy Gardner is an obnoxious Green Lantern with a terrible haircut. His quirks are more understandable once you know his tragic backstory.
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