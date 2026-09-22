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The Sad Origin Story Of Nathan Fillion's Green Lantern Character Guy Gardner, Explained

The Sad Origin Story Of Nathan Fillion's Green Lantern Character Guy Gardner, Explained

Nathan Fillion's Guy Gardner is an obnoxious Green Lantern with a terrible haircut. His quirks are more understandable once you know his tragic backstory.

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