РУССКИХ УБИВАЮТ ЗА УЧАСТИЕ В СВО: В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ ДИАСПОРЫ ПРОВОДЯТ СВОЮ СПЕЦОПЕРАЦИЮ

Бля...беспредел полнейший....Ребятки воюют не на жизнь а на смерть а дома их отстреливают как последних....И кто? "Гости"...херовы....

Василий Целовальников

Раз в этом кафе уже неоднократно проводились разбои, то на 99 %, виноваты местные сотрудники полиции! С них и надо начинать расследование! И провести максимально быстро! О судебном процессе, надо информировать по ЦТ, ежедневно! Тогда расследование даст положительный эффект!!!