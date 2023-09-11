ФОТО: ANDREY BURMAKIN/SHUTTERSTOCK/ ARTEM PRIAKHIN/GLOBALLOOKPRES Вечером 3 сентября в Батайске Ростовской области порядка 20 выходцев с Кавказа попытались убить русского ветерана спецоперации – кавалера многих наград, который вернулся с фронта и гулял со своей супругой в городском парке.
РУССКИХ УБИВАЮТ ЗА УЧАСТИЕ В СВО: В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ ДИАСПОРЫ ПРОВОДЯТ СВОЮ СПЕЦОПЕРАЦИЮ
Комментарии
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Александр Терехов
Бля...беспредел полнейший....Ребятки воюют не на жизнь а на смерть а дома их отстреливают как последних....И кто? "Гости"...херовы....
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1 час.
Василий Целовальников
Раз в этом кафе уже неоднократно проводились разбои, то на 99 %, виноваты местные сотрудники полиции! С них и надо начинать расследование! И провести максимально быстро! О судебном процессе, надо информировать по ЦТ, ежедневно! Тогда расследование даст положительный эффект!!!
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1 час.
Кошмар
Дерьмо ты томское, Алтайцев. На пиндосов работаешь.
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16 мин.
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