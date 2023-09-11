СМИ. Актуальные новости - здесь

107 796 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Зотов
    "Караван идёт со скоростью самого медленного верблюда" (С)Немецкие дети в ш...
  • Tania Еременко
    Жаль, очень жаль терять талантлтивого  главкома ВКС. Одна линия Суровикина многого стоит - до сих её не могут прорва...Генерал "Армагедд...
  • Кошмар
    Дерьмо ты томское, Алтайцев.  На пиндосов работаешь.РУССКИХ УБИВАЮТ З...

РУССКИХ УБИВАЮТ ЗА УЧАСТИЕ В СВО: В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ ДИАСПОРЫ ПРОВОДЯТ СВОЮ СПЕЦОПЕРАЦИЮ

РУССКИХ УБИВАЮТ ЗА УЧАСТИЕ В СВО: В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ ДИАСПОРЫ ПРОВОДЯТ СВОЮ СПЕЦОПЕРАЦИЮ

ФОТО: ANDREY BURMAKIN/SHUTTERSTOCK/ ARTEM PRIAKHIN/GLOBALLOOKPRES Вечером 3 сентября в Батайске Ростовской области порядка 20 выходцев с Кавказа попытались убить русского ветерана спецоперации – кавалера многих наград, который вернулся с фронта и гулял со своей супругой в городском парке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Терехов
Бля...беспредел полнейший....Ребятки воюют не на жизнь а на смерть а дома их отстреливают как последних....И кто? &quot;Гости&quot;...херовы....
Ответить
1 час.
Василий Целовальников
Раз в этом кафе уже неоднократно проводились разбои, то на 99 %, виноваты местные сотрудники полиции! С них и надо начинать расследование! И провести максимально быстро! О судебном процессе, надо информировать по ЦТ, ежедневно! Тогда расследование даст положительный эффект!!!
Ответить
1 час.
Кошмар
Дерьмо ты томское, Алтайцев.  На пиндосов работаешь.
Ответить
16 мин.

Картина дня

наверх