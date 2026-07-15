Евгения Яшина заявила об усилении атак ВСУ на Энергодар

В Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, возросла интенсивность атак ВСУ. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила, что удары направлены на гражданских, общественные объекты и инфраструктуру.
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