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Царьград

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Евгения Яшина заявила об усилении атак ВСУ на Энергодар

Евгения Яшина заявила об усилении атак ВСУ на Энергодар

В Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, возросла интенсивность атак ВСУ. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила, что удары направлены на гражданских, общественные объекты и инфраструктуру.

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