Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 391 подписчик

Как ВС РФ методично парализуют «железку» Украины

Как ВС РФ методично парализуют «железку» Украины

Анатомия коллапса: «Война с фейками» и Lostarmour (@lost_armour) разобрались, как ВС РФ методично парализуют «железку» УкраиныС конца 2025 года российские войска сменили тактику ударов по железной дороге Украины.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Довести хохлов до волочиловки, т.е перевозки грузов на волах.👻
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1 м.