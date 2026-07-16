Как ВС РФ методично парализуют «железку» Украины

Анатомия коллапса: «Война с фейками» и Lostarmour (@lost_armour) разобрались, как ВС РФ методично парализуют «железку» УкраиныС конца 2025 года российские войска сменили тактику ударов по железной дороге Украины.
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