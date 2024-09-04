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Украинские сатанисты направили FPV-дроны в православный храм

Украинские сатанисты направили FPV-дроны в православный храм

Село Грузское расположено на берегу реки Лозовая (приток Ворсклы), является административным центром Грузчанского сельского поселения в составе Борисовского района в юго-западной части Белгородской области.

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