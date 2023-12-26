Для тех кто способен мыслить. Будущее России рождается в каждом из нас на ближайшие 920 лет

Тупичок Звездочета #23 Предсказание БудущегоПо итогам нашей прошлой передачи нас попросили рассказать - как часто выпадают столь хорошие случаи, как сейчас у нашей страны и "чем сердце успокоится" - как для нас, так и для всех прочих стран.