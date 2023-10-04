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Сотрудники Fix Price в Екатеринбурге пожаловались на массовые увольнения

Работники магазинов Fix Price в Екатеринбурге сообщили о массовых увольнениях, пишет издание E1.RU. Одна из бывших сотрудник пожаловалась на хамское отношение со стороны руководства «Заставляют выходить на смены в выходные дни, на больничном.

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