Сотрудники Fix Price в Екатеринбурге пожаловались на массовые увольнения

Работники магазинов Fix Price в Екатеринбурге сообщили о массовых увольнениях, пишет издание E1.RU. Одна из бывших сотрудник пожаловалась на хамское отношение со стороны руководства «Заставляют выходить на смены в выходные дни, на больничном.
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