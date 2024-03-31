Большая рыба

Элеонора Коган

Своего Энди он нашёл, это был его любимый кот и друг Кэп!!!!Пусть голубой тунец Энди живёт в морской пучине, а у него есть Кэп,которого он ни на кого не променяет. И его друзья рыбаки поддержали старого моряка!!! Они умели ценить благородство души!!!!