Он промышлял тунца. Нет, совсем не того, к которому вы привыкли в дешёвых консервах. Он ловил рыбу, которая разбиралась дорогими ресторанами.
Большая рыба
Комментарии
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Элеонора Коган
Вот это да, настоящая морская дружба!!!
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7 час.
Элеонора Коган
Своего Энди он нашёл, это был его любимый кот и друг Кэп!!!!Пусть голубой тунец Энди живёт в морской пучине, а у него есть Кэп,которого он ни на кого не променяет. И его друзья рыбаки поддержали старого моряка!!! Они умели ценить благородство души!!!!
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7 час.
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