Почему «Русь слиняла в два дня…»?

Книга митрополита Тихона (Шевкунова) о российской катастрофе февраля 1917 года Владимир Малышев Все мы помним, какой бурный резонанс вызвал в обществе вышедший в 2008 году на телеканале «Россия» замечательный документально-публицистический фильм архимандрита (ныне митрополита) Тихона (Шевкунова) «Гибель империи.