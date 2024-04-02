Почему «Русь слиняла в два дня…»?

Книга митрополита Тихона (Шевкунова) о российской катастрофе февраля 1917 года Владимир Малышев Все мы помним, какой бурный резонанс вызвал в обществе вышедший в 2008 году на телеканале «Россия» замечательный документально-публицистический фильм архимандрита (ныне митрополита) Тихона (Шевкунова) «Гибель империи.
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