Невилл спрогнозировал результат «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона АПЛ

Манкунианцы сейчас далеки от поставленных целей.Манкунианцы сейчас далеки от поставленных целей.Бывший капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне телевизионный эксперт Гари Невилл высказался о перспективах «красных дьяволов» в нынешнем сезоне АПЛ.