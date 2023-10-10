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Невилл спрогнозировал результат «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона АПЛ

Невилл спрогнозировал результат «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона АПЛ

Манкунианцы сейчас далеки от поставленных целей.Манкунианцы сейчас далеки от поставленных целей.Бывший капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне телевизионный эксперт Гари Невилл высказался о перспективах «красных дьяволов» в нынешнем сезоне АПЛ.

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