Невилл спрогнозировал результат «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона АПЛ

Манкунианцы сейчас далеки от поставленных целей.Манкунианцы сейчас далеки от поставленных целей.Бывший капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне телевизионный эксперт Гари Невилл высказался о перспективах «красных дьяволов» в нынешнем сезоне АПЛ.
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