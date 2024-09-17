Эксперт Бёгюрджю: пейджеры в Ливане настроили на одновременную детонацию

По версии специалиста по безопасности Мустафы Бёгюрждо, одновременный подрыв средств связи у участников шиитской военной организации «Хезболла», возможно, был вызван тем, что они были настроены на одну частоту.
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