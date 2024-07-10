Менее 10% свердловчан придерживаются правил ЗОЖ

В Свердловской области менее 10% жителей соблюдают правила здорового образа жизни. Об этом на промышленной выставке «Иннопром-2024» рассказала представитель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Анна Исаева.
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