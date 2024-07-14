«Было где поработать». Дмитрий Сотников – о 10-м этапе «Шелкового пути»Шелковый путьГонщик КАМАЗ-мастер, лидер зачета грузовиков Дмитрий Сотников рассказал, как для него прошел предпоследний этап ралли-марафона «Шелковый путь-2024».
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