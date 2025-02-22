Зеленский отказывается подписывать минеральную сделку с США – подробности переговоров

Владимир Зеленский отклонил предложение США о подписании соглашения по минеральным ресурсам. Американские власти ожидали гарантии по редкоземельным металлам в обмен на помощь, но договор пока не отражает интересы Киева и не подтверждает необходимые гарантии безопасности.