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Жалоба читинки заставила прокуратуру убрать свалку строительных конструкций

Жалоба читинки заставила прокуратуру убрать свалку строительных конструкций

Читинка обратилась в прокуратуру, чтобы убрать несанкционированную свалку.После ее жалобы прокуратура Забайкальского края совместно со специалистами Роспотребнадзора обследовала земельный участок у 1-го Некрасовского переулка, 7.

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