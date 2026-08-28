Жалоба читинки заставила прокуратуру убрать свалку строительных конструкций

Читинка обратилась в прокуратуру, чтобы убрать несанкционированную свалку.После ее жалобы прокуратура Забайкальского края совместно со специалистами Роспотребнадзора обследовала земельный участок у 1-го Некрасовского переулка, 7.
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