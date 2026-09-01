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Иваново

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Гастрономический фестиваль «Лук-Лучок» завершил летний событийный сезон в Ивановской области

В поселке Лух 29 августа состоялся популярный гастрономический фестиваль «Лук-Лучок», который стал заключительным мероприятием летнего событийного сезона в Ивановской области и собрал свыше 18 тыс.

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