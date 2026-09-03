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ТАСС

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Боец Фобос: расчет "Ланцета" проследил за пикапом с прицепом ВСУ

Боец Фобос: расчет "Ланцета" проследил за пикапом с прицепом ВСУ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" 15-го отдельного батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" проследил за пикапом с прицепом, который выдал местоположение гаубицы украинской армии.

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