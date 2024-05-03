5 примеров того как Россия приспособилась к войне

Российские войска на Украине продолжают постепенное продвижение по всему фронту. Но почему так происходит и какие уроки Россия извлекла? Использование авиации Россия быстро воспользовалась истощением у Киева боеприпасов для ПВО и в битвах, вроде той, что идет под Часовым Яром, где Су-25 сейчас оказывают российской пехоте непосредственную воздушную поддержку.
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