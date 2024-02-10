Турецкие автобусы Otokar, успешно покоряющие восточноевропейский рынок

Otokar – турецкий производитель пассажирской техники, имеющий более чем шестидесятилетнюю историю. В последние два десятилетия он проводит успешную экспансию в странах Центральной, Восточной и Южной Европы.
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