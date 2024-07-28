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«Милан» представил белую выездную форму с красно-черными деталями и монохромной эмблемой

«Милан» представил белую выездную форму с красно-черными деталями и монохромной эмблемой

«Милан» и Puma официально представили выездную форму клуба на сезон-2024/25, которая сочетает в себе вневременную изысканность с современным дизайном и воплощает суть миланского стиля.

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