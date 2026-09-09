При атаке Украины на ДНР погиб один человек, еще тринадцать получили ранения

При атаке Украины на ДНР погиб один человек, еще тринадцать получили ранения8 сентября при атаке украинских беспилотников в ДНР погиб один мирный житель и еще тринадцать человек получили ранения.
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