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Живая Кубань

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При атаке Украины на ДНР погиб один человек, еще тринадцать получили ранения

При атаке Украины на ДНР погиб один человек, еще тринадцать получили ранения

При атаке Украины на ДНР погиб один человек, еще тринадцать получили ранения8 сентября при атаке украинских беспилотников в ДНР погиб один мирный житель и еще тринадцать человек получили ранения.

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