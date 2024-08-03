Комплексные методы борьбы против СВУ согласно уставу FM 3-90.119 армии США: основные факторы

Устав американской армии FM 3-90.119, посвященный борьбе против СВУ (самодельных взрывных устройств / IED – improvised explosive device) – саму эту борьбу (носящую название IEDD – improvised explosive device defeat) рассматривает как комплексную проблему, требующую всеобъемлющего действия во всех областях боевого функционирования (WFF – war fighting functions).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ИА Новороссия. "Будем брать Россию – и уруским конец. Вам один выбор – самоубийство": Мигрант предрёк "многонациональное будущее" страны
- И вот этому чмо чиновники выдали гражданство России?! Деньги застят глаза и разум российским чиновникам...
- Мигранты напряглись: Избитый депутат Госдумы потребовал пересмотра гражданства всех "новых россиян"
Свежие комментарии