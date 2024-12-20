Врач Водовозов рассказал, сколько воды нужно пить зимой

И как определить это количество Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов рассказал, какое количество воды нужно пить зимой без вреда для здоровья, передает радио Sputnik.
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