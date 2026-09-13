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Авербух допустил, что Дзюба может принять участие в «Ледниковом периоде»

Авербух допустил, что Дзюба может принять участие в «Ледниковом периоде»

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух допустил, что российский нападающий Артем Дзюба может принять участие в «Ледниковом периоде».

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