Простой рецепт для духовки: рыба с брокколи

Приготовленная в духовке рыба с брокколи — удивительно простое и вкусное угощение. Такое блюдо плавно впишется в ваш повседневный рацион, станет аппетитным гвоздем гастрономической программы во время семейных ужинов, вечеринок и фуршетов.
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