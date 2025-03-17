Прибалты довыпендриваются — Финский залив станет Русским

На 5-й пункт устава НАТО Россия не обращает внимания. Пора публично объявить об этом Дмитрий Родионов Фото: Петр Ковалев/ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Всеволод Шимов Финский залив не принадлежит какой-либо одной стране, напомнил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.