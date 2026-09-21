Новый мост через реку Туманную стал частью маршрута от границы с КНДР к МТК «Запад — Восток». 

Новый автомобильный переход через реку Туманную в Приморье стал частью логистического маршрута от границы с КНДР к федеральной трассе «Уссури» — части международного транспортного коридора «Запад — Восток».
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