«Франция по крайней мере трижды обязана России своим спасением»

Европейский союз вряд ли выступит с мирной инициативой по Украине до президентских выборов в США, поскольку изменения в политике ЕС могут произойти только с приходом нового главы Белого дома, заявил в интервью «Известиям» евродепутат от Франции Эрве Жувен.