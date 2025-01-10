Около половины опрошенных россиян превысили бюджет на празднование Нового года

Подарки, еда и декор стали главными статьями расходов для большинства россиян в канун Нового года. При этом многие (48%) не смогли избежать перерасхода бюджета, поэтому праздники также стали источником мотивации для дополнительного заработка, говорится в результатах исследования маркетплейса «Профи.
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