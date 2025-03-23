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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Копитар сделал 830-й ассист в НХЛ и делит 3-е место среди европейцев с Хенриком Седином. Выше идут Ягр и Лидстрем, у Малкина 829 передач

Капитан «Лос-Анджелеса» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (7:2).  В текущем сезоне на счету 37-летнего словенца 55 (17+38) очков в 68 играх при полезности «+7».

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