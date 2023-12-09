В Красноярском крае делятся фотографиями термометров на фоне морозов

Пока Красноярск и Красноярский край переживает декабрьские морозы, читатели NGS24.RU из различных городов и районов края делятся снимками своих термометров, на которых температура нередко переваливает за -50 градусов.
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