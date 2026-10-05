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Игрок «Канзас-Сити» получил жуткую травму: попытался встать после падения – и увидел, что стопа вывернута

Игрок « Канзас-Сити » Тайкуан Торнтон получил тяжелую травму левой ноги в матче НФЛ с « Лас-Вегасом » (30:27).

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