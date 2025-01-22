Вызов глобализму: «турбо-метла» Трамп

Комментируя первые сутки пребывания у власти 47-го президента США, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что первоочередные решения, принятые новым хозяином Белого дома, довольно чётко указали на то, какими именно методами президент Трамп и его администрация намерены продвигать интересы США на мировой арене.