Миронов представит законопроект о доплатах для заслуженных учителей

Депутаты "Справедливой России" под руководством Сергея Миронова предложат поправки в закон "Об образовании в РФ", вводя ежемесячные доплаты для "Заслуженных учителей РФ" в размере не менее 15% от оклада, устраняя региональные различия.
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