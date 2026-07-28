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Царьград

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Миронов представит законопроект о доплатах для заслуженных учителей

Миронов представит законопроект о доплатах для заслуженных учителей

Депутаты "Справедливой России" под руководством Сергея Миронова предложат поправки в закон "Об образовании в РФ", вводя ежемесячные доплаты для "Заслуженных учителей РФ" в размере не менее 15% от оклада, устраняя региональные различия.

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